Taron (Tam) Trino
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1849
Отец: Rattasepa Prits Prits
Мать: Tamm (Ruus) Kirsti
Бракосочетание
Между 1865 и 1873 ст.
Муж: Taron Priidik
Рождение ребёнка
27.02.1874
Дочь: (Taron) Friidrik-Pauline
Отец ребёнка: Taron Priidik
Рождение ребёнка
19.10.1875
Сын: Taron Otto-Woldemar
Отец ребёнка: Taron Priidik
Рождение ребёнка
08.11.1877
Сын: Taron Tõnu
Отец ребёнка: Taron Priidik
Рождение ребёнка
07.08.1879
Сын: Taron Konstantin
Отец ребёнка: Taron Priidik
Рождение ребёнка
07.08.1879
Дочь: (Taron) Sophie-Rosalie
Отец ребёнка: Taron Priidik
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Taron) Cristine-Elisabeth
Отец ребёнка: Taron Priidik
Смерть
Неизвестно