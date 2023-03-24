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Taron (Tam) Trino

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1806 г.р.

Мать

1812 г.р.

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1849

Отец: Rattasepa Prits Prits

Мать: Tamm (Ruus) Kirsti

Бракосочетание
Между 1865 и 1873 ст.

Муж: Taron Priidik

Рождение ребёнка
27.02.1874

Дочь: (Taron) Friidrik-Pauline

Отец ребёнка: Taron Priidik

Рождение ребёнка
19.10.1875

Сын: Taron Otto-Woldemar

Отец ребёнка: Taron Priidik

Рождение ребёнка
08.11.1877

Сын: Taron Tõnu

Отец ребёнка: Taron Priidik

Рождение ребёнка
07.08.1879

Сын: Taron Konstantin

Отец ребёнка: Taron Priidik

Рождение ребёнка
07.08.1879

Дочь: (Taron) Sophie-Rosalie

Отец ребёнка: Taron Priidik

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Taron) Cristine-Elisabeth

Отец ребёнка: Taron Priidik

Смерть
Неизвестно

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