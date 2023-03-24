Taron Konstantin — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Taron Konstantin

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1826 г.р.

Мать

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1879

Отец: Taron Priidik

Мать: Taron Trino

Смерть
Неизвестно
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