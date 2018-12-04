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Tamm (Ruus) Kirsti

Место рождения

Adila, ОПРЕДЕЛИТЬ

Дата рождения

04.12.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1780 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

1834 г.р.
1836 г.р.
1838 г.р.
1841 г.р.
1842 г.р.
1844 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1812

Отец: Ruus Jüri

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Rattasepa Prits Prits

Рождение ребёнка
20.08.1834

Дочь: Tam (Tam) Liso

Отец ребёнка: Rattasepa Prits Prits

Рождение ребёнка
19.09.1836

Сын: Tam Jaan

Отец ребёнка: Rattasepa Prits Prits

Рождение ребёнка
04.10.1838

Сын: Karel Tam Kaarel

Отец ребёнка: Rattasepa Prits Prits

Рождение ребёнка
17.01.1841

Сын: Tam Jürri

Отец ребёнка: Rattasepa Prits Prits

Рождение ребёнка
22.03.1842

Дочь: (Tamm) Marri

Отец ребёнка: Rattasepa Prits Prits

Рождение ребёнка
08.07.1844

Сын: Tamm Mart

Отец ребёнка: Rattasepa Prits Prits

Рождение ребёнка
26.06.1847

Дочь: (Tam) Leno

Отец ребёнка: Rattasepa Prits Prits

Рождение ребёнка
23.06.1849

Дочь: Taron (Tam) Trino

Отец ребёнка: Rattasepa Prits Prits

Смерть
Неизвестно

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