Tamm (Ruus) Kirsti
Место рожденияAdila, ОПРЕДЕЛИТЬ
Дата рождения04.12.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1812
Отец: Ruus Jüri
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.1834
Дочь: Tam (Tam) Liso
Отец ребёнка: Rattasepa Prits Prits
Рождение ребёнка
19.09.1836
Сын: Tam Jaan
Отец ребёнка: Rattasepa Prits Prits
Рождение ребёнка
04.10.1838
Сын: Karel Tam Kaarel
Отец ребёнка: Rattasepa Prits Prits
Рождение ребёнка
17.01.1841
Сын: Tam Jürri
Отец ребёнка: Rattasepa Prits Prits
Рождение ребёнка
22.03.1842
Дочь: (Tamm) Marri
Отец ребёнка: Rattasepa Prits Prits
Рождение ребёнка
08.07.1844
Сын: Tamm Mart
Отец ребёнка: Rattasepa Prits Prits
Рождение ребёнка
26.06.1847
Дочь: (Tam) Leno
Отец ребёнка: Rattasepa Prits Prits
Рождение ребёнка
23.06.1849
Дочь: Taron (Tam) Trino
Отец ребёнка: Rattasepa Prits Prits
Смерть
Неизвестно