Rattasepa Prits Prits
Место рожденияAdila, ОПРЕДЕЛИТЬ
Дата рождения04.10.1806
Дата смерти30.12.1851
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1806
Отец: Tamm Jaan
Мать: не указана
Adila, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
20.08.1834
Дочь: Tam Liso
Мать ребёнка: Tamm Kirsti
Рождение ребёнка
19.09.1836
Сын: Tam Jaan
Мать ребёнка: Tamm Kirsti
Рождение ребёнка
04.10.1838
Сын: Karel Tam Kaarel
Мать ребёнка: Tamm Kirsti
Рождение ребёнка
17.01.1841
Сын: Tam Jürri
Мать ребёнка: Tamm Kirsti
Рождение ребёнка
22.03.1842
Дочь: Marri
Мать ребёнка: Tamm Kirsti
Рождение ребёнка
08.07.1844
Сын: Tamm Mart
Мать ребёнка: Tamm Kirsti
Рождение ребёнка
26.06.1847
Дочь: Leno
Мать ребёнка: Tamm Kirsti
Рождение ребёнка
23.06.1849
Дочь: Taron Trino
Мать ребёнка: Tamm Kirsti
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Tamm Kirsti
Смерть
30.12.1851