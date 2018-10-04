Rattasepa Prits Prits — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиRattasepa Prits Prits

Rattasepa Prits Prits

Место рождения

Adila, ОПРЕДЕЛИТЬ

Дата рождения

04.10.1806

Дата смерти

30.12.1851

Пол

Мужской

Отец

Около 1782 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1812 г.р.

Дети

1834 г.р.
1836 г.р.
1838 г.р.
1841 г.р.
1842 г.р.
1844 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1806

Отец: Tamm Jaan

Мать: не указана

Adila, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
20.08.1834

Дочь: Tam Liso

Мать ребёнка: Tamm Kirsti

Рождение ребёнка
19.09.1836

Сын: Tam Jaan

Мать ребёнка: Tamm Kirsti

Рождение ребёнка
04.10.1838

Сын: Karel Tam Kaarel

Мать ребёнка: Tamm Kirsti

Рождение ребёнка
17.01.1841

Сын: Tam Jürri

Мать ребёнка: Tamm Kirsti

Рождение ребёнка
22.03.1842

Дочь: Marri

Мать ребёнка: Tamm Kirsti

Рождение ребёнка
08.07.1844

Сын: Tamm Mart

Мать ребёнка: Tamm Kirsti

Рождение ребёнка
26.06.1847

Дочь: Leno

Мать ребёнка: Tamm Kirsti

Рождение ребёнка
23.06.1849

Дочь: Taron Trino

Мать ребёнка: Tamm Kirsti

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Tamm Kirsti

Смерть
30.12.1851
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close