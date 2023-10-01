Хорошилов Михаил Гордеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошилов Михаил Гордеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хорошилов Гордей Иванович

Мать: Хорошилова Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хорошилова Лидия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хорошилова Мария Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хорошилова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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