Хорошилов Михаил Гордеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хорошилов Гордей Иванович
Мать: Хорошилова Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хорошилова Лидия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хорошилова Мария Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хорошилова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно