Хорошилов Гордей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошилов Гордей Иванович

Хорошилов Гордей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хорошилов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хорошилова Александра Гордеевна

Мать ребёнка: Хорошилова Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хорошилова Варвара Гордеевна

Мать ребёнка: Хорошилова Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорошилов Михаил Гордеевич

Мать ребёнка: Хорошилова Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорошилов Пантелей Гордеевич

Мать ребёнка: Хорошилова Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорошилов Павел Гордеевич

Мать ребёнка: Хорошилова Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорошилов Иван Гордеевич

Мать ребёнка: Хорошилова Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорошилов Семён Гордеевич

Мать ребёнка: Хорошилова Агафья

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.