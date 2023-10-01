Хорошилов Гордей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хорошилов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хорошилова Александра Гордеевна
Мать ребёнка: Хорошилова Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хорошилова Варвара Гордеевна
Мать ребёнка: Хорошилова Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорошилов Михаил Гордеевич
Мать ребёнка: Хорошилова Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорошилов Пантелей Гордеевич
Мать ребёнка: Хорошилова Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорошилов Павел Гордеевич
Мать ребёнка: Хорошилова Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хорошилова Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорошилов Семён Гордеевич
Мать ребёнка: Хорошилова Агафья
Смерть
Неизвестно