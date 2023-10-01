Хорошилова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошилова Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хорошилова Александра Гордеевна

Отец ребёнка: Хорошилов Гордей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хорошилова Варвара Гордеевна

Отец ребёнка: Хорошилов Гордей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорошилов Михаил Гордеевич

Отец ребёнка: Хорошилов Гордей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорошилов Пантелей Гордеевич

Отец ребёнка: Хорошилов Гордей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорошилов Павел Гордеевич

Отец ребёнка: Хорошилов Гордей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорошилов Иван Гордеевич

Отец ребёнка: Хорошилов Гордей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорошилов Семён Гордеевич

Отец ребёнка: Хорошилов Гордей Иванович

Смерть
Неизвестно
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