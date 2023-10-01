Хорошилова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хорошилова Александра Гордеевна
Отец ребёнка: Хорошилов Гордей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хорошилова Варвара Гордеевна
Отец ребёнка: Хорошилов Гордей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорошилов Михаил Гордеевич
Отец ребёнка: Хорошилов Гордей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорошилов Пантелей Гордеевич
Отец ребёнка: Хорошилов Гордей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорошилов Павел Гордеевич
Отец ребёнка: Хорошилов Гордей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хорошилов Гордей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорошилов Семён Гордеевич
Отец ребёнка: Хорошилов Гордей Иванович
Смерть
Неизвестно