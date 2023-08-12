Колесова (Бояркина) Юлия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1975
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова (Колесова) Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Колесов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
30.08.1996
Дочь: Шалякина (Колесова) Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Колесов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
11.06.2002
Отец ребёнка: Колесов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
25.09.2008
Дочь: Колесова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Колесов Алексей Николаевич