Колесова (Бояркина) Юлия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесова (Бояркина) Юлия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1975

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1975

Отец: Бояркин Николай Павлович

Мать: Бояркина (Горшкова) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова (Колесова) Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Колесов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
30.08.1996

Дочь: Шалякина (Колесова) Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Колесов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
11.06.2002

Сын: Колесов Артем Алексеевич

Отец ребёнка: Колесов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
25.09.2008

Дочь: Колесова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Колесов Алексей Николаевич

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