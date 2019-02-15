Бояркина (Горшкова) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1947
Дата смерти15.02.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1947
Рождение ребёнка
09.06.1967
Дочь: Бояркина Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Бояркин Николай Павлович
Рождение ребёнка
09.06.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бояркин Николай Павлович
Рождение ребёнка
30.06.1975
Дочь: Колесова Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Бояркин Николай Павлович
Смерть
15.02.2019