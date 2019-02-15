Бояркина (Горшкова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБояркина (Горшкова) Мария Алексеевна

Бояркина (Горшкова) Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1947

Дата смерти

15.02.2019

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1947

Отец: Горшков Алексей Иванович

Мать: Горшкова Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
09.06.1967

Дочь: Бояркина Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Бояркин Николай Павлович

Рождение ребёнка
09.06.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бояркин Николай Павлович

Рождение ребёнка
30.06.1975

Дочь: Колесова Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Бояркин Николай Павлович

Смерть
15.02.2019
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close