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Бояркин Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1935

Дата смерти

11.01.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1935

Отец: Бояркин Павел Кириллович

Мать: Бояркина (Аркайкина) Васса Павловна

Рождение ребёнка
09.06.1967

Дочь: Бояркина Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Бояркина (Горшкова) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
09.06.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бояркина (Горшкова) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
30.06.1975

Дочь: Колесова (Бояркина) Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Бояркина (Горшкова) Мария Алексеевна

Смерть
11.01.2016

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