Бояркин Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1935
Дата смерти11.01.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1935
Рождение ребёнка
09.06.1967
Дочь: Бояркина Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Бояркина (Горшкова) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
09.06.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бояркина (Горшкова) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
30.06.1975
Дочь: Колесова (Бояркина) Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Бояркина (Горшкова) Мария Алексеевна
Смерть
11.01.2016