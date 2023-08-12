Горбунова (Колесова) Ирина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
01.06.2013
Муж: не указан
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.06.2015
Отец ребёнка: Горбунов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
10.11.2016
Дочь: Горбунова Софья Ивановна
Отец ребёнка: Горбунов Иван Алексеевич