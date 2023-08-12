Горбунова (Колесова) Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Колесова) Ирина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колесов Алексей Николаевич

Мать: Колесова (Бояркина) Юлия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Иван Алексеевич

Бракосочетание
01.06.2013

Муж: не указан

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.06.2015

Сын: Горбунов Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Горбунов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
10.11.2016

Дочь: Горбунова Софья Ивановна

Отец ребёнка: Горбунов Иван Алексеевич

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