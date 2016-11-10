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Горбунова Софья Ивановна
Горбунова Софья Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.11.2016
Пол
Женский
Отец
Горбунов Иван Алексеевич
1991 г.р.
Мать
Горбунова (Колесова) Ирина Алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ИГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
10.11.2016
Отец:
Горбунов Иван Алексеевич
Мать:
Горбунова Ирина Алексеевна
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