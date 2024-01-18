Маковкин Семен Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1856 ст.
Дата смерти10.10.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1856 ст.
Отец: Маковкин Василий Трофимович
Мать: Анна Петровна
Рождение ребёнка
01.01.1876 ст.
Дочь: Анисья Семеновна
Мать ребёнка: Маковкина Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
26.06.1884 ст.
Мать ребёнка: Маковкина Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
24.11.1886 ст.
Дочь: Куклинова Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Маковкина Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1890 ст.
Мать ребёнка: Маковкина Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
01.10.1891 ст.
Сын: Маковкин Андрей Семенович
Мать ребёнка: Маковкина Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
01.10.1891 ст.
Мать ребёнка: Маковкина Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
27.01.1894 ст.
Дочь: Анна Семеновна
Мать ребёнка: Маковкина Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
22.02.1900 ст.
Сын: Маковкин Василий Семенович
Мать ребёнка: Маковкина Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Маковкина Ефросинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.10.1911 ст.
Причина смерти: от кровоизлияния в мозг