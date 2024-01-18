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Маковкин Семен Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1856 ст.

Дата смерти

10.10.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1856 ст.

Отец: Маковкин Василий Трофимович

Мать: Анна Петровна

Рождение ребёнка
01.01.1876 ст.

Дочь: Анисья Семеновна

Мать ребёнка: Маковкина Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
26.06.1884 ст.

Сын: Маковкин Иван Семенович

Мать ребёнка: Маковкина Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
24.11.1886 ст.

Дочь: Куклинова Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Маковкина Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1890 ст.

Сын: Маковкин Павел Семенович

Мать ребёнка: Маковкина Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
01.10.1891 ст.

Сын: Маковкин Андрей Семенович

Мать ребёнка: Маковкина Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
01.10.1891 ст.

Сын: Маковкин Роман Семенович

Мать ребёнка: Маковкина Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
27.01.1894 ст.

Дочь: Анна Семеновна

Мать ребёнка: Маковкина Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
22.02.1900 ст.

Сын: Маковкин Василий Семенович

Мать ребёнка: Маковкина Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маковкин Иван Семенович

Мать ребёнка: Маковкина Ефросинья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маковкина Ефросинья Ивановна

Смерть
10.10.1911 ст.
Причина смерти: от кровоизлияния в мозг
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