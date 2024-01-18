Маковкина Ефросинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1876 ст.
Дочь: Анисья Семеновна
Отец ребёнка: Маковкин Семен Васильевич
Рождение ребёнка
26.06.1884 ст.
Отец ребёнка: Маковкин Семен Васильевич
Рождение ребёнка
24.11.1886 ст.
Дочь: Куклинова Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Маковкин Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1890 ст.
Отец ребёнка: Маковкин Семен Васильевич
Рождение ребёнка
01.10.1891 ст.
Сын: Маковкин Андрей Семенович
Отец ребёнка: Маковкин Семен Васильевич
Рождение ребёнка
01.10.1891 ст.
Отец ребёнка: Маковкин Семен Васильевич
Рождение ребёнка
27.01.1894 ст.
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Маковкин Семен Васильевич
Рождение ребёнка
22.02.1900 ст.
Сын: Маковкин Василий Семенович
Отец ребёнка: Маковкин Семен Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Маковкин Семен Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно