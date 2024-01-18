Маковкина Ефросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маковкина Ефросинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1876 ст.

Дочь: Анисья Семеновна

Отец ребёнка: Маковкин Семен Васильевич

Рождение ребёнка
26.06.1884 ст.

Сын: Маковкин Иван Семенович

Отец ребёнка: Маковкин Семен Васильевич

Рождение ребёнка
24.11.1886 ст.

Дочь: Куклинова Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Маковкин Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1890 ст.

Сын: Маковкин Павел Семенович

Отец ребёнка: Маковкин Семен Васильевич

Рождение ребёнка
01.10.1891 ст.

Сын: Маковкин Андрей Семенович

Отец ребёнка: Маковкин Семен Васильевич

Рождение ребёнка
01.10.1891 ст.

Сын: Маковкин Роман Семенович

Отец ребёнка: Маковкин Семен Васильевич

Рождение ребёнка
27.01.1894 ст.

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Маковкин Семен Васильевич

Рождение ребёнка
22.02.1900 ст.

Сын: Маковкин Василий Семенович

Отец ребёнка: Маковкин Семен Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маковкин Иван Семенович

Отец ребёнка: Маковкин Семен Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маковкин Семен Васильевич

Смерть
Неизвестно
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