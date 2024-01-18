Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1824 и 1826 ст.
Дата смертиДо 1903 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1824 и 1826 ст.
Отец: Петр
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Маковкин Василий Трофимович
Рождение ребёнка
1849 ст.
Сын: Маковкин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Маковкин Василий Трофимович
Рождение ребёнка
1854 ст.
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Маковкин Василий Трофимович
Рождение ребёнка
03.02.1856 ст.
Сын: Маковкин Семен Васильевич
Отец ребёнка: Маковкин Василий Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1887 ст.
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Маковкин Василий Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дионисий
Отец ребёнка: Маковкин Василий Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Маковкин Василий Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1903 ст.