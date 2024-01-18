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Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1824 и 1826 ст.

Дата смерти

До 1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1824 и 1826 ст.

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845 ст.

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Маковкин Василий Трофимович

Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Маковкин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Маковкин Василий Трофимович

Рождение ребёнка
1854 ст.

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Маковкин Василий Трофимович

Рождение ребёнка
03.02.1856 ст.

Сын: Маковкин Семен Васильевич

Отец ребёнка: Маковкин Василий Трофимович

Рождение ребёнка
Около 1887 ст.

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Маковкин Василий Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дионисий

Отец ребёнка: Маковкин Василий Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Маковкин Василий Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маковкин Василий Трофимович

Смерть
До 1903 ст.
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