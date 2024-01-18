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Маковкин Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849 ст.

Дата смерти

20.04.1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.

Отец: Маковкин Василий Трофимович

Мать: Анна Петровна

Бракосочетание
02.10.1867 ст.

Жена: Евдокия (Авдотья) Дмитриевна

Рождение ребёнка
1870 ст.

Дочь: Агриппина Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Дмитриевна

Рождение ребёнка
1871 ст.

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Дмитриевна

Рождение ребёнка
1880 ст.

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Дмитриевна

Бракосочетание
15.10.1889 ст.

Жена: Маковкина Анна Павловна

Рождение ребёнка
Между 1891 и 1892 ст.

Сын: Маковкин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Маковкина Анна Павловна

Рождение ребёнка
23.04.1894 ст.

Сын: Маковкин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Маковкина Анна Павловна

Рождение ребёнка
19.07.1968 ст.

Сын: Маковкин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маковкин Семен Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Дмитриевна

Смерть
20.04.1908 ст.
Причина смерти: от простуды
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