Маковкин Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849 ст.
Дата смерти20.04.1908 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.
Отец: Маковкин Василий Трофимович
Мать: Анна Петровна
Бракосочетание
02.10.1867 ст.
Рождение ребёнка
1870 ст.
Дочь: Агриппина Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Дмитриевна
Рождение ребёнка
1871 ст.
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Дмитриевна
Рождение ребёнка
1880 ст.
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Дмитриевна
Бракосочетание
15.10.1889 ст.
Жена: Маковкина Анна Павловна
Рождение ребёнка
Между 1891 и 1892 ст.
Сын: Маковкин Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Маковкина Анна Павловна
Рождение ребёнка
23.04.1894 ст.
Сын: Маковкин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Маковкина Анна Павловна
Рождение ребёнка
19.07.1968 ст.
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маковкин Семен Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Дмитриевна
Смерть
20.04.1908 ст.
Причина смерти: от простуды