Дмитрий Алексеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Брак дочери МК-1856 15.01.1856 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком. Казенной Михайлогорской волости деревни Икорникова умершаго крестьянина Михаила Матвеева сын Пе... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей Дмитриев
Мать ребёнка: не указана
Поручитель!!! МК-1856 15.01.1856 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком. Казенной Михайлогорской волости деревни Икорникова умершаго крестьянина Михаила Матвеева сын ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Марфа Дмитриева
Мать ребёнка: не указана
ИВАНИСОВО МК-1856 15.01.1856 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком. Казенной Михайлогорской волости деревни Икорникова умершаго крестьянина Михаила Матвеева сын Петр... Показать все
Смерть
Неизвестно