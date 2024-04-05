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Дмитрий Алексеев

Место рождения

Иванисово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванисово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Брак дочери МК-1856 15.01.1856 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком. Казенной Михайлогорской волости деревни Икорникова умершаго крестьянина Михаила Матвеева сын Пе... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Иванисово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Поручитель!!! МК-1856 15.01.1856 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком. Казенной Михайлогорской волости деревни Икорникова умершаго крестьянина Михаила Матвеева сын ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Иванисово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Марфа Дмитриева

Мать ребёнка: не указана

Иванисово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВАНИСОВО МК-1856 15.01.1856 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком. Казенной Михайлогорской волости деревни Икорникова умершаго крестьянина Михаила Матвеева сын Петр... Показать все
Смерть
Неизвестно

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