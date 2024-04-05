Марфа Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Дмитрий Алексеев
Мать: не указана
ИВАНИСОВО МК-1856 15.01.1856 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком. Казенной Михайлогорской волости деревни Икорникова умершаго крестьянина Михаила Матвеева сын Петр... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
15.01.1856
Муж: Пётр Михайлов
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1856 15.01.1856 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком. Казенной Михайлогорской волости деревни Икорникова умершаго крестьянина Михаила Матвеева сын Петр православ... Показать все
Смерть
Неизвестно