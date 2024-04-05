Марфа Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Дмитриева

Марфа Дмитриева

Место рождения

Иванисово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Дмитрий Алексеев

Мать: не указана

Иванисово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВАНИСОВО МК-1856 15.01.1856 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком. Казенной Михайлогорской волости деревни Икорникова умершаго крестьянина Михаила Матвеева сын Петр... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Иванисово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
15.01.1856

Муж: Пётр Михайлов

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1856 15.01.1856 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком. Казенной Михайлогорской волости деревни Икорникова умершаго крестьянина Михаила Матвеева сын Петр православ... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.