Андрей Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитрий Алексеев
Мать: не указана
Поручитель!!! МК-1856 15.01.1856 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком. Казенной Михайлогорской волости деревни Икорникова умершаго крестьянина Михаила Матвеева сын ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно