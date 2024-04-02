Крупнова (Бугай) Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1981
Отец: Бугай Владимир Ильич
Мать: Бугай Роза Шафиевна
Рождение ребёнка
16.12.2002
Сын: Крупнов Арсений Сергеевич
Отец ребёнка: Крупнов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
13.02.2004
Дочь: Крупнова Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Крупнов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
31.05.2011
Сын: Крупнов Вячеслав Сергеевич
Отец ребёнка: Крупнов Сергей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно