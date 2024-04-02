Крупнова (Бугай) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупнова (Бугай) Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1981

Пол

Женский

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1981

Отец: Бугай Владимир Ильич

Мать: Бугай Роза Шафиевна

Рождение ребёнка
16.12.2002

Сын: Крупнов Арсений Сергеевич

Отец ребёнка: Крупнов Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
13.02.2004

Дочь: Крупнова Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Крупнов Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
31.05.2011

Сын: Крупнов Вячеслав Сергеевич

Отец ребёнка: Крупнов Сергей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупнов Сергей Алексеевич

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