Крупнов Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.12.2002
Сын: Крупнов Арсений Сергеевич
Мать ребёнка: Крупнова Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
13.02.2004
Дочь: Крупнова Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: Крупнова Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
31.05.2011
Сын: Крупнов Вячеслав Сергеевич
Мать ребёнка: Крупнова Татьяна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно