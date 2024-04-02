Крупнов Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупнов Сергей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1977

Пол

Мужской

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.2002

Сын: Крупнов Арсений Сергеевич

Мать ребёнка: Крупнова Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
13.02.2004

Дочь: Крупнова Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Крупнова Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
31.05.2011

Сын: Крупнов Вячеслав Сергеевич

Мать ребёнка: Крупнова Татьяна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крупнова Татьяна Владимировна

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