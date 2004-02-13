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Крупнова Юлия Сергеевна
Крупнова Юлия Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.02.2004
Пол
Женский
Отец
Крупнов Сергей Алексеевич
1977 г.р.
Мать
Крупнова (Бугай) Татьяна Владимировна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
БИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.2004
Отец:
Крупнов Сергей Алексеевич
Мать:
Крупнова Татьяна Владимировна
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