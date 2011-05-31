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Крупнов Вячеслав Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.2011

Пол

Мужской

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.2011

Отец: Крупнов Сергей Алексеевич

Мать: Крупнова Татьяна Владимировна

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