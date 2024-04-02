Бугай Владимир Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1959
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1959
Отец: Бугай Илья Пантелеевич
Рождение ребёнка
02.12.1981
Дочь: Крупнова (Бугай) Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Бугай (Курбанова) Роза Шафиевна
Рождение ребёнка
22.12.1987
Мать ребёнка: Бугай (Курбанова) Роза Шафиевна
Красная Поляна, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область