Бугай Владимир Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бугай Владимир Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1959

Пол

Мужской

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1959

Отец: Бугай Илья Пантелеевич

Мать: Бугай Александра Петровна

Рождение ребёнка
02.12.1981

Дочь: Крупнова (Бугай) Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Бугай (Курбанова) Роза Шафиевна

Рождение ребёнка
22.12.1987

Сын: Игорь Бугай Владимирович

Мать ребёнка: Бугай (Курбанова) Роза Шафиевна

Красная Поляна, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область

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