Чуважев Андрей Петрович
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиДо 1878
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Петр Михайлович
Мать: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Чуважева Ольга Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Толстов (Чуважев) Николай Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Коврова (Чуважева) Надежда Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1878