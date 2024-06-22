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Чуважев Андрей Петрович

Место рождения

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

До 1878

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Петр Михайлович

Мать: Евдокия Васильевна

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Чуважева Ольга Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Толстов (Чуважев) Николай Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Коврова (Чуважева) Надежда Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1878
Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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