Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1814
Муж: Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Чуважева Марина Петровна
Отец ребёнка: Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Чуважев Александр Петрович
Отец ребёнка: Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Петр Михайлович
Смерть
После 1825