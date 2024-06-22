Евдокия Васильевна 1788 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокия Васильевна

Место рождения

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1814

Муж: Петр Михайлович

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Чуважев Яков Петрович

Отец ребёнка: Петр Михайлович

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Чуважева Марина Петровна

Отец ребёнка: Петр Михайлович

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Чуважев Андрей Петрович

Отец ребёнка: Петр Михайлович

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Чуважев Александр Петрович

Отец ребёнка: Петр Михайлович

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Чуважев Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Петр Михайлович

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1825
Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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