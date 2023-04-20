Кравец Параска
Место рожденияУкраина, с.Софиевка, Черкассая обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кравец Мина
Украина, с.Софиевка, Черкассая обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шармар Татьяна Миновна
Отец ребёнка: Кравец Мина
Украина, с. Софиевка, Черкасская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Груша Евдокия Миновна
Отец ребёнка: Кравец Мина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Миновна
Отец ребёнка: Кравец Мина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравец Павел Минович
Отец ребёнка: Кравец Мина
Украина, с.Софиевка, Черкассая обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравец Петр Минович
Отец ребёнка: Кравец Мина
Украина, с.Софиевка, Черкассая обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кравец Мина
Смерть
Неизвестно