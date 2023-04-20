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Кравец Параска

Место рождения

Украина, с.Софиевка, Черкассая обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина, с.Софиевка, Черкассая обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравец Моисей Минович

Отец ребёнка: Кравец Мина

Украина, с.Софиевка, Черкассая обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шармар Татьяна Миновна

Отец ребёнка: Кравец Мина

Украина, с. Софиевка, Черкасская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Груша Евдокия Миновна

Отец ребёнка: Кравец Мина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Миновна

Отец ребёнка: Кравец Мина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравец Павел Минович

Отец ребёнка: Кравец Мина

Украина, с.Софиевка, Черкассая обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравец Петр Минович

Отец ребёнка: Кравец Мина

Украина, с.Софиевка, Черкассая обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравец Мина

Смерть
Неизвестно
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