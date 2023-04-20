Кравец Петр Минович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравец Петр Минович

Место рождения

Украина, с.Софиевка, Черкассая обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кравец Мина

Мать: Кравец Параска

Украина, с.Софиевка, Черкассая обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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