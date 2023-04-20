Кравец Моисей Минович
Место рожденияУкраина, с.Софиевка, Черкассая обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кравец Мина
Мать: Кравец Параска
Украина, с.Софиевка, Черкассая обл.
Рождение ребёнка
15.07.1912
Дочь: Ткаченко Марина Моисеевна
Мать ребёнка: Кравец Елена Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Моисеевна
Мать ребёнка: Кравец Елена Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравец Савостий Моисеевич
Мать ребёнка: Кравец Елена Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно