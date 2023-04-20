Кравец Моисей Минович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравец Моисей Минович

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Место рождения

Украина, с.Софиевка, Черкассая обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кравец Мина

Мать: Кравец Параска

Украина, с.Софиевка, Черкассая обл.
Рождение ребёнка
15.07.1912

Дочь: Ткаченко Марина Моисеевна

Мать ребёнка: Кравец Елена Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Моисеевна

Мать ребёнка: Кравец Елена Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравец Савостий Моисеевич

Мать ребёнка: Кравец Елена Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравец Елена Константиновна

Смерть
Неизвестно
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