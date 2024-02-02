Тюменцев Сильвестр Антипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Тюменцева Пелагея Сильвестровна
Мать ребёнка: Тюменцева Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
1806 ст.
Сын: Тюменцев Тимофей Сильвестрович
Мать ребёнка: Тюменцева Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
1812 ст.
Сын: Тюменцев Корнилий Сильвестрович
Мать ребёнка: Тюменцева Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
24.09.1815 ст.
Дочь: Евфросинья Сильвестровна
Мать ребёнка: Тюменцева Екатерина Васильевна
Упоминание
1824 ст.
Исповедная роспись: Антонович, 58 лет
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно