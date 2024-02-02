Тюменцев Сильвестр Антипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюменцев Сильвестр Антипович

Тюменцев Сильвестр Антипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Антип Прохорович Тюменцев

Мать: Тюменцева Агриппина Терентьевна

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Тюменцева Пелагея Сильвестровна

Мать ребёнка: Тюменцева Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Тюменцев Тимофей Сильвестрович

Мать ребёнка: Тюменцева Екатерина Васильевна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Тюменцев Корнилий Сильвестрович

Мать ребёнка: Тюменцева Екатерина Васильевна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.09.1815 ст.

Дочь: Евфросинья Сильвестровна

Мать ребёнка: Тюменцева Екатерина Васильевна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Упоминание
1824 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: Антонович, 58 лет
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюменцева Екатерина Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close