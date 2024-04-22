Антип Прохорович Тюменцев
Место рождения
Дата рождения1741 или 1745 ст.
Дата смертиМежду 1824 и 1838 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Рождение
1741 или 1745 ст.
Упоминание
1747 ст.
Уже село. Ревизская сказка - 1,5 года РГАДА: ф.350 оп.2 д.899 л.309
Бракосочетание
После 1766 ст.
Рождение ребёнка
1771
Сын: Тюменцев Сильвестр Антипович
Мать ребёнка: Тюменцева Агриппина Терентьевна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Тюменцев Арефей Антипович
Мать ребёнка: Тюменцева Агриппина Терентьевна
Рождение ребёнка
1779 ст.
Дочь: Марфа Антиповна
Мать ребёнка: Тюменцева Агриппина Терентьевна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Тюменцев Степан Антипович
Мать ребёнка: Тюменцева Агриппина Терентьевна
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Тюменцева Агриппина Терентьевна
Или 1797. С Иваном мл. погодки
Рождение ребёнка
1788
Сын: Тюменцев Иван младший Антипович
Мать ребёнка: Тюменцева Агриппина Терентьевна
Упоминание
1799 ст.
Исповедная роспись: 52 года. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.757об дом №103
Упоминание
1803 ст.
Исповедная роспись: 56 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7080 л.238 дом №96
Упоминание
1812 ст.
Исповедная роспись: 70 лет, вдовец. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7081б л.166 дом №110
Упоминание
1824 ст.
Исповедная роспись: 92 года, вдовец. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7168 л.514об дом №234
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюменцев Андрей Антипович
Мать ребёнка: Тюменцева Агриппина Терентьевна
Смерть
Между 1824 и 1838 ст.
В ИВ 1838 уже нет, а сыновья с семьями по разным домам живут