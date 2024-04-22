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Антип Прохорович Тюменцев

Место рождения

Бобровский, Сысертский, Свердловская область

Дата рождения

1741 или 1745 ст.

Дата смерти

Между 1824 и 1838 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741 или 1745 ст.

Отец: Тюменцев Прохор Перфильевич (Порфирьевич)

Мать: Тюменцева Жена Прохора

Бобровский, Сысертский, Свердловская область
Упоминание
1747 ст.
Бобровский, Сысертский, Свердловская область
Уже село. Ревизская сказка - 1,5 года РГАДА: ф.350 оп.2 д.899 л.309
Бракосочетание
После 1766 ст.

Жена: Тюменцева Агриппина Терентьевна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Тюменцев Сильвестр Антипович

Мать ребёнка: Тюменцева Агриппина Терентьевна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Тюменцев Арефей Антипович

Мать ребёнка: Тюменцева Агриппина Терентьевна

Рождение ребёнка
1779 ст.

Дочь: Марфа Антиповна

Мать ребёнка: Тюменцева Агриппина Терентьевна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Тюменцев Степан Антипович

Мать ребёнка: Тюменцева Агриппина Терентьевна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Тюменцев Иван Антипович

Мать ребёнка: Тюменцева Агриппина Терентьевна

Или 1797. С Иваном мл. погодки
Рождение ребёнка
1788

Сын: Тюменцев Иван младший Антипович

Мать ребёнка: Тюменцева Агриппина Терентьевна

Упоминание
1799 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 52 года. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.757об дом №103
Упоминание
1803 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 56 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7080 л.238 дом №96
Упоминание
1812 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 70 лет, вдовец. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7081б л.166 дом №110
Упоминание
1824 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 92 года, вдовец. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7168 л.514об дом №234
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюменцев Андрей Антипович

Мать ребёнка: Тюменцева Агриппина Терентьевна

Смерть
Между 1824 и 1838 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
В ИВ 1838 уже нет, а сыновья с семьями по разным домам живут
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