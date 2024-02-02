Тюменцева Агриппина Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиМежду 1803 и 1812 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Терентий
Бракосочетание
После 1766 ст.
Рождение ребёнка
1771
Сын: Тюменцев Сильвестр Антипович
Отец ребёнка: Антип Прохорович Тюменцев
Рождение ребёнка
1773
Сын: Тюменцев Арефей Антипович
Отец ребёнка: Антип Прохорович Тюменцев
Рождение ребёнка
1779 ст.
Дочь: Марфа Антиповна
Отец ребёнка: Антип Прохорович Тюменцев
Рождение ребёнка
1781
Сын: Тюменцев Степан Антипович
Отец ребёнка: Антип Прохорович Тюменцев
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Антип Прохорович Тюменцев
Или 1797. С Иваном мл. погодки
Рождение ребёнка
1788
Сын: Тюменцев Иван младший Антипович
Отец ребёнка: Антип Прохорович Тюменцев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюменцев Андрей Антипович
Отец ребёнка: Антип Прохорович Тюменцев
Смерть
Между 1803 и 1812 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
В ИВ 1812 муж вдов