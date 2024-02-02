Тюменцева Агриппина Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюменцева Агриппина Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Между 1803 и 1812 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Терентий

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1766 ст.

Муж: Антип Прохорович Тюменцев

Рождение ребёнка
1771

Сын: Тюменцев Сильвестр Антипович

Отец ребёнка: Антип Прохорович Тюменцев

Рождение ребёнка
1773

Сын: Тюменцев Арефей Антипович

Отец ребёнка: Антип Прохорович Тюменцев

Рождение ребёнка
1779 ст.

Дочь: Марфа Антиповна

Отец ребёнка: Антип Прохорович Тюменцев

Рождение ребёнка
1781

Сын: Тюменцев Степан Антипович

Отец ребёнка: Антип Прохорович Тюменцев

Рождение ребёнка
1786

Сын: Тюменцев Иван Антипович

Отец ребёнка: Антип Прохорович Тюменцев

Или 1797. С Иваном мл. погодки
Рождение ребёнка
1788

Сын: Тюменцев Иван младший Антипович

Отец ребёнка: Антип Прохорович Тюменцев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюменцев Андрей Антипович

Отец ребёнка: Антип Прохорович Тюменцев

Смерть
Между 1803 и 1812 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
В ИВ 1812 муж вдов
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