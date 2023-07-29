Вахрушева (Меньшикова) Анфиса Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахрушева (Меньшикова) Анфиса Яковлевна

Место рождения

Верхняя Сюрзя, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1896

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Меньшиков Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Козьмина Юлия Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Козьмина Анна Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1918

Сын: Козьмин Андрей Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1924

Сын: Вахрушев Анатолий Семенович

Отец ребёнка: Вахрушев Семен Васильевич

Рождение ребёнка
14.01.1926

Дочь: Вахрушева Серафима Семеновна

Отец ребёнка: Вахрушев Семен Васильевич

Рождение ребёнка
25.09.1928

Дочь: Лопатина (Вахрушева) Вера Семеновна

Отец ребёнка: Вахрушев Семен Васильевич

Кыква, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1939

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