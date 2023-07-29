Вахрушева (Меньшикова) Анфиса Яковлевна
Место рожденияВерхняя Сюрзя, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Дата рождения1896
Дата смерти1939
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Меньшиков Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Козьмина Юлия Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Козьмина Анна Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1918
Сын: Козьмин Андрей Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1924
Сын: Вахрушев Анатолий Семенович
Отец ребёнка: Вахрушев Семен Васильевич
Рождение ребёнка
14.01.1926
Дочь: Вахрушева Серафима Семеновна
Отец ребёнка: Вахрушев Семен Васильевич
Рождение ребёнка
25.09.1928
Дочь: Лопатина (Вахрушева) Вера Семеновна
Отец ребёнка: Вахрушев Семен Васильевич
Кыква, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1939