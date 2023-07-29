Меньшиков Яков
Место рожденияВерхняя Сюрзя, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Верхняя Сюрзя, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Вахрушева Анфиса Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Верхняя Сюрзя, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно