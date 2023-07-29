Меньшиков Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшиков Яков

Место рождения

Верхняя Сюрзя, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхняя Сюрзя, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Вахрушева Анфиса Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Верхняя Сюрзя, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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