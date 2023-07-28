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Козьмина Юлия Михайловна
Козьмина Юлия Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1914
Дата смерти
1940
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Вахрушева (Меньшикова) Анфиса Яковлевна
1896 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать:
Вахрушева Анфиса Яковлевна
Смерть
1940
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