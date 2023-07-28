Козьмина Юлия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козьмина Юлия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: Вахрушева Анфиса Яковлевна

Смерть
1940