Козьмин Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козьмин Андрей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: Вахрушева Анфиса Яковлевна

Смерть
1995
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