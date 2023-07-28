Лопатина (Вахрушева) Вера Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатина (Вахрушева) Вера Семеновна

Место рождения

Кыква, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

25.09.1928

Дата смерти

16.01.1994

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1928

Отец: Вахрушев Семен Васильевич

Мать: Вахрушева (Меньшикова) Анфиса Яковлевна

Кыква, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатин Михаил Семенович

Рождение ребёнка
23.12.1953

Дочь: Лопатина Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Лопатин Михаил Семенович

Рождение ребёнка
05.02.1956

Дочь: Лопатина Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Лопатин Михаил Семенович

Рождение ребёнка
25.06.1958

Дочь: Лопатина Дина Михайловна

Отец ребёнка: Лопатин Михаил Семенович

Рождение ребёнка
04.03.1965

Сын: Лопатин Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Лопатин Михаил Семенович

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
16.01.1994
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Вера Семеновна умерла в г. Ижевск, похоронена в д. Ягул

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