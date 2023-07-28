Лопатина (Вахрушева) Вера Семеновна
Место рождения
Дата рождения25.09.1928
Дата смерти16.01.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1953
Дочь: Лопатина Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Лопатин Михаил Семенович
Рождение ребёнка
05.02.1956
Дочь: Лопатина Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Лопатин Михаил Семенович
Рождение ребёнка
25.06.1958
Дочь: Лопатина Дина Михайловна
Отец ребёнка: Лопатин Михаил Семенович
Рождение ребёнка
04.03.1965
Сын: Лопатин Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Лопатин Михаил Семенович
Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
16.01.1994
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Вера Семеновна умерла в г. Ижевск, похоронена в д. Ягул