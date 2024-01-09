Абанина Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абанин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Абанин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чекарёва (Абанина) Евдокия
Отец ребёнка: Абанин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябова (Абанина) Клавдия Дмитриевна
Отец ребёнка: Абанин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абанин Евгений
Отец ребёнка: Абанин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Абанин Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абанин Дмитрий
Рождение ребёнка
24.05.1924
Дочь: Гиляк (Абанина) Мария
Отец ребёнка: Абанин Дмитрий
Рождение ребёнка
25.09.1932
Дочь: Лапина (Пастбина) Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Абанин Дмитрий
Смерть
Неизвестно