Абанина Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбанина Татьяна

Абанина Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абанин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Абанин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чекарёва (Абанина) Евдокия

Отец ребёнка: Абанин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябова (Абанина) Клавдия Дмитриевна

Отец ребёнка: Абанин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абанин Евгений

Отец ребёнка: Абанин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абанин Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Абанин Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абанин Дмитрий

Рождение ребёнка
24.05.1924

Дочь: Гиляк (Абанина) Мария

Отец ребёнка: Абанин Дмитрий

Рождение ребёнка
25.09.1932

Дочь: Лапина (Пастбина) Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Абанин Дмитрий

Смерть
Неизвестно

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