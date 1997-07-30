Гиляк (Абанина) Мария
Место рожденияРоссия
Дата рождения24.05.1924
Дата смерти30.07.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1924
Отец: Абанин Дмитрий
Мать: Абанина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цвирко (Гиляк) Раиса
Отец ребёнка: Гиляк Моисей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гиляк Моисей
Рождение ребёнка
29.02.1956
Дочь: Кисиева (Гиляк) Наталья
Отец ребёнка: Гиляк Моисей
Смерть
30.07.1997