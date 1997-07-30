Гиляк (Абанина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гиляк (Абанина) Мария

Место рождения

Россия

Дата рождения

24.05.1924

Дата смерти

30.07.1997

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1924

Отец: Абанин Дмитрий

Мать: Абанина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цвирко (Гиляк) Раиса

Отец ребёнка: Гиляк Моисей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гиляк Моисей

Рождение ребёнка
29.02.1956

Дочь: Кисиева (Гиляк) Наталья

Отец ребёнка: Гиляк Моисей

Смерть
30.07.1997

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