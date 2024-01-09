Абанин Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абанин Александр Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абанин Дмитрий

Мать: Абанина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Абанина) Ольга

Мать ребёнка: Абанина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абанин Владимир

Мать ребёнка: Абанина Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абанина Мария

Смерть
Неизвестно

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