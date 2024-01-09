Абанин Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абанин Дмитрий
Мать: Абанина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Абанина) Ольга
Мать ребёнка: Абанина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абанин Владимир
Мать ребёнка: Абанина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абанина Мария
Смерть
Неизвестно