Абанина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абанина Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.02.2006

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Абанина) Ольга

Отец ребёнка: Абанин Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абанин Владимир

Отец ребёнка: Абанин Александр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абанин Александр Дмитриевич

Смерть
06.02.2006

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