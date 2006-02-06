Абанина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.02.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Абанина) Ольга
Отец ребёнка: Абанин Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абанин Владимир
Отец ребёнка: Абанин Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.02.2006