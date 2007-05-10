Абанин Петр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.05.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абанин Дмитрий
Мать: Абанина Татьяна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Абанин Николай
Мать ребёнка: Абанин Александра
Рождение ребёнка
1950
Сын: Абанин Виктор
Мать ребёнка: Абанин Александра
Рождение ребёнка
09.02.1958
Дочь: Преснякова (Абанина) Любовь
Мать ребёнка: Абанин Александра
Смерть
10.05.2007