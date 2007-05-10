Абанин Петр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абанин Петр Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.05.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абанин Дмитрий

Мать: Абанина Татьяна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Абанин Николай

Мать ребёнка: Абанин Александра

Рождение ребёнка
1950

Сын: Абанин Виктор

Мать ребёнка: Абанин Александра

Рождение ребёнка
09.02.1958

Дочь: Преснякова (Абанина) Любовь

Мать ребёнка: Абанин Александра

Смерть
10.05.2007

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