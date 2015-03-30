Абанин Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абанин Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.03.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Абанин Николай

Отец ребёнка: Абанин Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1950

Сын: Абанин Виктор

Отец ребёнка: Абанин Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.02.1958

Дочь: Преснякова (Абанина) Любовь

Отец ребёнка: Абанин Петр Дмитриевич

Смерть
30.03.2015

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