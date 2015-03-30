Абанин Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.03.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Сын: Абанин Николай
Отец ребёнка: Абанин Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1950
Сын: Абанин Виктор
Отец ребёнка: Абанин Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.02.1958
Дочь: Преснякова (Абанина) Любовь
Отец ребёнка: Абанин Петр Дмитриевич
Смерть
30.03.2015