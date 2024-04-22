Степин Семен Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
В исповедальной ведомости 1862 года указан возраст 14 лет. Мать Матрона Васильевна (56 лет на тот момент) вдова
Рождение ребёнка
01.11.1880
Мать ребёнка: Степина Агриппина Захаровна
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
29.08.1884
Дочь: Степина Анна Семеновна
Мать ребёнка: Степина Агриппина Захаровна
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
13.06.1887
Мать ребёнка: Степина Агриппина Захаровна
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Степина Агриппина Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно