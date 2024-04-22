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Степин Семен Дмитриевич

Место рождения

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Степин Дмитрий Отец Дмитриевичей

Мать: Степина Матрона Васильевна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
В исповедальной ведомости 1862 года указан возраст 14 лет. Мать Матрона Васильевна (56 лет на тот момент) вдова
Рождение ребёнка
01.11.1880

Сын: Степин Михаил Семенович

Мать ребёнка: Степина Агриппина Захаровна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
29.08.1884

Дочь: Степина Анна Семеновна

Мать ребёнка: Степина Агриппина Захаровна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
13.06.1887

Сын: Степин Елисей Семенович

Мать ребёнка: Степина Агриппина Захаровна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степин Иван Семенович

Мать ребёнка: Степина Агриппина Захаровна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степина Агриппина Захаровна

Смерть
Неизвестно
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