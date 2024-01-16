Степина Матрона Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти22.02.1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
В исповедальной ведомости 1862 года указан возраст 56 лет. вдова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Степин Арсений Дмитриевич
Отец ребёнка: Степин Дмитрий Отец Дмитриевичей
Есть метрика о смерти в 1904 году. 70 лет. Слабость В исповедальной ведомости 1862 года указан возраст 29 лет. на 1 год не совпадает, но оставляем так
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Степин Дмитрий Отец Дмитриевичей
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Степин Дмитрий Отец Дмитриевичей
В исповедальной ведомости 1862 года указан возраст 14 лет. Мать Матрона Васильевна (56 лет на тот момент) вдова
Смерть
22.02.1879
Есть метрика о смерти в 1879 году. вдовы Матроны Васильевны. но фамилия Хрестов