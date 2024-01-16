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Степина Матрона Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

22.02.1879

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

В исповедальной ведомости 1862 года указан возраст 56 лет. вдова
Рождение ребёнка
1834

Сын: Степин Арсений Дмитриевич

Отец ребёнка: Степин Дмитрий Отец Дмитриевичей

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти в 1904 году. 70 лет. Слабость В исповедальной ведомости 1862 года указан возраст 29 лет. на 1 год не совпадает, но оставляем так
Рождение ребёнка
1840

Сын: Степин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Степин Дмитрий Отец Дмитриевичей

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Степин Семен Дмитриевич

Отец ребёнка: Степин Дмитрий Отец Дмитриевичей

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
В исповедальной ведомости 1862 года указан возраст 14 лет. Мать Матрона Васильевна (56 лет на тот момент) вдова
Смерть
22.02.1879
Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти в 1879 году. вдовы Матроны Васильевны. но фамилия Хрестов

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