Степина Агриппина Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степина Агриппина Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1880

Сын: Степин Михаил Семенович

Отец ребёнка: Степин Семен Дмитриевич

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
29.08.1884

Дочь: Степина Анна Семеновна

Отец ребёнка: Степин Семен Дмитриевич

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
13.06.1887

Сын: Степин Елисей Семенович

Отец ребёнка: Степин Семен Дмитриевич

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степин Иван Семенович

Отец ребёнка: Степин Семен Дмитриевич

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степин Семен Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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