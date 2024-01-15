Степина Агриппина Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.11.1880
Отец ребёнка: Степин Семен Дмитриевич
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
29.08.1884
Дочь: Степина Анна Семеновна
Отец ребёнка: Степин Семен Дмитриевич
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
13.06.1887
Отец ребёнка: Степин Семен Дмитриевич
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Степин Семен Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно