Степин Михаил Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепин Михаил Семенович

Степин Михаил Семенович

Место рождения

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

01.11.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1880

Отец: Степин Семен Дмитриевич

Мать: Степина Агриппина Захаровна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
01.08.1905

Сын: Степин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Степина Агафья Ивановна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
11.10.1906

Дочь: Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Степина Агафья Ивановна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
05.12.1913

Сын: Степин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Степина Агафья Ивановна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степина Агафья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close