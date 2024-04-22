Степин Михаил Семенович
Место рождения
Дата рождения01.11.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1880
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
01.08.1905
Сын: Степин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Степина Агафья Ивановна
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
11.10.1906
Дочь: Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Степина Агафья Ивановна
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
05.12.1913
Сын: Степин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Степина Агафья Ивановна
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степина Агафья Ивановна
Смерть
Неизвестно