Аксинья Маркелова
женский, родилась 1786
умерла Неизвестно
Супруги
Кондратий Леонтьев1786 г.р.
Дети
Авдотья Кондратьева1814 г.р.
Антон Кондратьев1818 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратий Леонтьев
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Авдотья Кондратьева
Отец ребёнка: Кондратий Леонтьев
Рождение ребёнка
1818
Сын: Антон Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Леонтьев
Рождение ребёнка
1821
Сын: Пётр Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Леонтьев
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Мавра Кандратьева
Отец ребёнка: Кондратий Леонтьев
Рождение ребёнка
1826
Сын: Евдоким Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Леонтьев
Место жительства
1835
Смерть
Неизвестно