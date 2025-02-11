Аксинья Маркелова 1786 — найти родственников по фамилии на Familio

Аксинья Маркелова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1786

умерла Неизвестно

Супруги
Кондратий Леонтьев1786 г.р.
Дети
Авдотья Кондратьева1814 г.р.
Антон Кондратьев1818 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратий Леонтьев

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Авдотья Кондратьева

Отец ребёнка: Кондратий Леонтьев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1818

Сын: Антон Кондратьев

Отец ребёнка: Кондратий Леонтьев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1821

Сын: Пётр Кондратьев

Отец ребёнка: Кондратий Леонтьев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Мавра Кандратьева

Отец ребёнка: Кондратий Леонтьев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1826

Сын: Евдоким Кондратьев

Отец ребёнка: Кондратий Леонтьев

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

4

Смерть
Неизвестно

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