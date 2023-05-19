Кондратий Леонтьев
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти1842
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Антон Кондратьев
Мать ребёнка: Аксинья Маркелова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Пётр Кондратьев
Мать ребёнка: Аксинья Маркелова
Рождение ребёнка
1826
Сын: Евдоким Кондратьев
Мать ребёнка: Аксинья Маркелова
Место жительства
1850
9 сказка 4 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Маркелова
Смерть
1842