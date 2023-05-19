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Кондратий Леонтьев

Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1786 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Антон Кондратьев

Мать ребёнка: Аксинья Маркелова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Пётр Кондратьев

Мать ребёнка: Аксинья Маркелова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Евдоким Кондратьев

Мать ребёнка: Аксинья Маркелова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
9 сказка 4 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Маркелова

Смерть
1842
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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