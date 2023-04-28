Антон Кондратьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антон Кондратьев

Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Кондратий Леонтьев

Мать: Аксинья Маркелова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анастасия Антонова

Мать ребёнка: Акулина Яковлева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
9 сказка 4 семья
Место жительства
1850
Переселены на Киргизскую степь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Яковлева

Смерть
Неизвестно
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