Антон Кондратьев
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Кондратий Леонтьев
Мать: Аксинья Маркелова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анастасия Антонова
Мать ребёнка: Акулина Яковлева
Место жительства
1850
9 сказка 4 семья
Место жительства
1850
Переселены на Киргизскую степь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Яковлева
Смерть
Неизвестно